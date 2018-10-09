Роналду обвиняют в изнасиловании еще три женщины, - адвокат
9 октября, 2018, 08:56
Адвокат Лесли Стовелл заявила о существовании еще трех женщин, которые обвиняют футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании
Об этом сообщает The Sun.
Лесли Стовелл, адвокат Кэтрин Майорги, которая обвиняет Роналду в изнасиловании, сообщила, что знает еще о трех женщинах, которые заявили о насилии со стороны португальца.
Одна из пострадавших заявляет, что заключила с футболистом соглашение о неразглашении, как и Майорга. Стовелл заявила, что проверяет информацию. Ранее адвокат сообщила, что к ней обратилась женщина, которая пережила подобный опыт.
Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. Она заявила, что в 2010 году подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила $375 тыс.
- В сентябре 2018 года Кэтрин Майорга дала новые показания, после чего полиция возобновила расследование по делу Криштиану Роналду.
- Из-за скандала вокруг Кришитану Роналду от сотрудничества с ним могут отказаться спонсоры.
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