 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Адвокат Роналду заявил, что документы в деле об изнасиловании поддельные


фото: marca
Адвокат Питер Кристиансен, утверждает, что документы о признании Криштиану Роналду в изнасиловании поддельные

Об этом сообщает AFP.

По словам адвоката, документы, в которых Роналду якобы признается в преступлении, похитили и подделали хакеры.

"Документы, в которых Роналду якобы признается в изнасиловании, - чистая выдумка. Это спланированная акция по дискредитации моего клиента. Она построена на украденных цифровых документах, которыми легко манипулировать", - сказал Кристиансен.

По словам адвоката, позиция Роналду в деле остается прежней - в 2009 году модель Кэтрин Майорга вступила с ним в половую связь по взаимному согласию.

  • Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В сентябре 2018 женщина дала новые показания, после чего полиция возобновила расследование по делу Криштиану Роналду.
  • Из-за скандала вокруг Кришитану Роналду от сотрудничества с ним могут отказаться спонсоры.
  • Адвокат Лесли Стовелл заявила о существовании еще трех женщин, которые обвиняют футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании.
  • Роналду считает, что за обвинениями в изнасиловании может стоять мадридский "Реал", который он оставил летом и перешел в "Ювентус".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

11 октября, 2018 четверг

10 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать