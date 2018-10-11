Адвокат Роналду заявил, что документы в деле об изнасиловании поддельные

11 октября, 2018, 11:43

Адвокат Питер Кристиансен, утверждает, что документы о признании Криштиану Роналду в изнасиловании поддельные

Об этом сообщает AFP.

По словам адвоката, документы, в которых Роналду якобы признается в преступлении, похитили и подделали хакеры.

"Документы, в которых Роналду якобы признается в изнасиловании, - чистая выдумка. Это спланированная акция по дискредитации моего клиента. Она построена на украденных цифровых документах, которыми легко манипулировать", - сказал Кристиансен.

По словам адвоката, позиция Роналду в деле остается прежней - в 2009 году модель Кэтрин Майорга вступила с ним в половую связь по взаимному согласию.