Адвокат Роналду заявил, что документы в деле об изнасиловании поддельные
11 октября, 2018, 11:43
Адвокат Питер Кристиансен, утверждает, что документы о признании Криштиану Роналду в изнасиловании поддельные
Об этом сообщает AFP.
По словам адвоката, документы, в которых Роналду якобы признается в преступлении, похитили и подделали хакеры.
"Документы, в которых Роналду якобы признается в изнасиловании, - чистая выдумка. Это спланированная акция по дискредитации моего клиента. Она построена на украденных цифровых документах, которыми легко манипулировать", - сказал Кристиансен.
По словам адвоката, позиция Роналду в деле остается прежней - в 2009 году модель Кэтрин Майорга вступила с ним в половую связь по взаимному согласию.
- Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В сентябре 2018 женщина дала новые показания, после чего полиция возобновила расследование по делу Криштиану Роналду.
- Из-за скандала вокруг Кришитану Роналду от сотрудничества с ним могут отказаться спонсоры.
- Адвокат Лесли Стовелл заявила о существовании еще трех женщин, которые обвиняют футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании.
- Роналду считает, что за обвинениями в изнасиловании может стоять мадридский "Реал", который он оставил летом и перешел в "Ювентус".
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