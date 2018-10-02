Против Роналду возобновили дело по обвинениям в изнасиловании

2 октября, 2018, 13:26

В США возобновили расследование по делу по обвинению португальского футболиста Кришитану Роналду в изнасиловании

Об этом сообщает Daily Mail.

Американка Кэтрин Майорга выдвинула обвинения против футболиста. По словам женщины, Роналду ее изнасиловал в 2009 году.

Департамент полиции Лас-Вегаса получил сообщение о нападении 13 июня 2009 года. Тогда жертва не назвала сыщикам место происшествия и не предоставила описание подозреваемого.

"По состоянию на сентябрь 2018 года дело было возобновлено, и наши детективы изучают информацию, предоставленную жертвой. Пока никаких подробных сведений не будет опубликовано", - сообщили в департаменте полиции Лас-Вегаса.

Роналду уже отреагировал на скандал и обвинил жену во лжи и желании прославиться за счет его имени.