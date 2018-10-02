Против Роналду возобновили дело по обвинениям в изнасиловании
2 октября, 2018, 13:26
В США возобновили расследование по делу по обвинению португальского футболиста Кришитану Роналду в изнасиловании
Об этом сообщает Daily Mail.
Американка Кэтрин Майорга выдвинула обвинения против футболиста. По словам женщины, Роналду ее изнасиловал в 2009 году.
Департамент полиции Лас-Вегаса получил сообщение о нападении 13 июня 2009 года. Тогда жертва не назвала сыщикам место происшествия и не предоставила описание подозреваемого.
"По состоянию на сентябрь 2018 года дело было возобновлено, и наши детективы изучают информацию, предоставленную жертвой. Пока никаких подробных сведений не будет опубликовано", - сообщили в департаменте полиции Лас-Вегаса.
Роналду уже отреагировал на скандал и обвинил жену во лжи и желании прославиться за счет его имени.
- В прошлом году Der Spiegel написал, что в Лас-Вегасе в 2009 году Роналду изнасиловал женщину и заплатил ей $375 тыс. за молчание.
- Роналду отверг обвинения немецкого журнала Der Spiegel в изнасиловании.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика