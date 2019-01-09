Конгрессмены США просят Минфин отложить снятие санкций с компаний Дерипаски

9 января, 2019, 08:52

Представители Демократической партии США требуют от министра финансов США Стивена Мнучина отложить снятие санкций с компаний российского олигарха Олега Дерипаски

Соответствующий текст письма , с которым законодатели обратились к министру финансов США, опубликовали на сайте комитета по иностранным делам.

"Мы требуем, чтобы вы были доступны для встречи с заинтересованными членами (Палаты представителей - ред.) В условиях, которые позволят в полном объеме обсудить все аспекты соглашения об отмене санкций и влияние, которое это решение будет иметь на усилия США по препятствию вредной активности России, направленной против нашей страны ", - говорится в обращении.

Согласно документу, конгрессмены не получили достаточно времени для того, чтобы изучить вопрос, насколько оправдано снятие санкций с компаний Дерипаски.

Отмечается, что условия снятия санкций сосредоточены на изменении отношений Дерипаски с компаниями Rusal, EN + и "Евросибэнерго", изменении структуры управления EN + и Rusal, а также повышении требований к отчетности.

"Тем не менее, соглашение, по-видимому, сохраняет значительную долю владения EN + за Дерипаской, в то время как, по сообщениям, передает некоторые акции и финансовые интересы связанному с Кремлем российскому банку ВТБ, который находится под санкциями", - говорится в письме.

Конгрессмены отметили, что сообщение о решении снять санкции с компаний Дерипаски поступило в декабре прошлого года, а "шатдаун", который вскоре начался, усложняет рассмотрение этого вопроса Конгрессом в 30-дневный период, как того требует закон о санкциях CAATSA.

Поэтому они требуют, чтобы Минфин отложил отмену санкций, чтобы у законодателей было достаточно времени на решение вопросов, которые остались.

Письмо Мнучину подписали семь председателей комитетов.