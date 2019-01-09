Конгрессмены США просят Минфин отложить снятие санкций с компаний Дерипаски
Соответствующий текст письма , с которым законодатели обратились к министру финансов США, опубликовали на сайте комитета по иностранным делам.
"Мы требуем, чтобы вы были доступны для встречи с заинтересованными членами (Палаты представителей - ред.) В условиях, которые позволят в полном объеме обсудить все аспекты соглашения об отмене санкций и влияние, которое это решение будет иметь на усилия США по препятствию вредной активности России, направленной против нашей страны ", - говорится в обращении.
Согласно документу, конгрессмены не получили достаточно времени для того, чтобы изучить вопрос, насколько оправдано снятие санкций с компаний Дерипаски.
Отмечается, что условия снятия санкций сосредоточены на изменении отношений Дерипаски с компаниями Rusal, EN + и "Евросибэнерго", изменении структуры управления EN + и Rusal, а также повышении требований к отчетности.
"Тем не менее, соглашение, по-видимому, сохраняет значительную долю владения EN + за Дерипаской, в то время как, по сообщениям, передает некоторые акции и финансовые интересы связанному с Кремлем российскому банку ВТБ, который находится под санкциями", - говорится в письме.
Конгрессмены отметили, что сообщение о решении снять санкции с компаний Дерипаски поступило в декабре прошлого года, а "шатдаун", который вскоре начался, усложняет рассмотрение этого вопроса Конгрессом в 30-дневный период, как того требует закон о санкциях CAATSA.
Поэтому они требуют, чтобы Минфин отложил отмену санкций, чтобы у законодателей было достаточно времени на решение вопросов, которые остались.
Письмо Мнучину подписали семь председателей комитетов.
- Напомним, 6 апреля 2018 США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают замораживание активов.
- После чего акции алюминиевого гиганта РусАла, основным владельцем которого является Олег Дерипаска, потеряли более 20% , пробив очередные исторические минимумы.
- 20 декабря 2018 стало известно, что Минфин сообщил, что введет новые санкции на бывшего ГРУшники Виктора Бояркина через его непосредственную работу на Дерипаску , но потом появилось сообщение, что Минфин США хочет снять санкции с трех энергетических компаний Дерипаски.
Читайте также
-
-
-
-
-
4 января, 2019 5 причин, почему Зеленский - не Рейган