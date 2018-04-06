США ввели санкции против 24 россиян и 14 российских компаний. В списке - Ротенберг и Дерипаска
Об этом сообщает пресс-служба Минфина США в Twitter.
В санкционном списке - миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Игорь Ротенберг.
"Российское правительство участвует в различных злодейских действиях во всем мире, в частности в продолжении оккупации Крыма и эскалации насилия на востоке Украины, в поставках режиму Асада материалов и оружия, которым тот бомбит собственных гражданских, в попытках подорвать западные демократии и вредной киберактивности. Российские олигархи и элиты, получающие прибыль от этой коррумпированной системы, больше не будут изолироваться от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства ", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Все активы подсанкционных лиц, на которые распространяется юрисдикция США, заблокированы, а американским гражданам и компаниям запрещено сотрудничать с ними. Иностранные лица, которые будут способствовать осуществлению значительных транзакций для заблокированных активов, могут также попасть под санкции.
Россияне, на которых распространяются санкции:
Владимир Богданов - гендиректор и вице-председатель Совета директоров компании "Сургутнефтегаз".
Предприниматель Олег Дерипаска, которого подозревают в отмывании денег, создании угроз жизни конкурентов, незаконном прослушивании государственного чиновника, участии в вымогательствах и рэкете, заказе убийства бизнесмена и связях с криминалитетом. Деррипаска признал, что имеет российский дипломатический паспорт и утверждает, что представлял российское правительство в других странах.
Член Совета Федерации Сулейман Керимов, которого 20 ноября 2017 задерживали во Франции. Керимова подозревают в отмывании денег и неуплате 400 млн евро налогов.
Игорь Ротенберг, которому его отец, Аркадий Ротенберг, продал 79% нефтегазовой компании "Газпром Бурение". Еще 16% находятся в собственности брата Аркадия Ротенберга Бориса. На братьев Ротенбергов санкии наложили еще в марте 2014 года.
Зять Владимира Путина Кирилл Шамалов, который женился на дочери российского президента Екатерине Тихоновой в феврале 2013 года, после чего в течение 18 месяцев приобрел большую часть акций компании "Сибур", занимающейся разведкой, добычей и переработкой нефти и газа. За год он смог позаимствовать более $1 млрд у государственной компании "Газпромбанк", подпадающей под секторальные санкции. В том же году давний партнер Путина Геннадий Тимченко, на которого распространяются санкции, продал Шамалову еще 17% акций "Сибура".
Депутат Госдумы РФ Андрей Скоч, которого обвиняют в давних связях с российской организованной преступностью и даже в руководстве преступной организацией.
Виктор Вексельберг - основатель и председатель совета директоров группы Renova, состоящей из компаний по управлению активами и инвестиционных фондов, которые владеют и управляют активами в нескольких секторах российской экономики, в частности в энергетике. В 2016 году российские прокуроры пришли в офис Renova и арестовали двух партнеров Вексельберга, в том числе главного исполнительного директора, за подкуп должностных лиц, связанных с проектом производства энергии в России.
Андрей Акимов - председатель правления государственного "Газпромбанка".
Михаил Фрадков - президент Российского института стратегических исследований (главного исследовательско-аналитического центра, созданного президентом Российской Федерации, оказывающего информационную поддержку Администрации президента, Совету Федерации, Государственной Думе и Совету безопасности).
Сергей Фурсенко - член совета директоров компании "Газпромнефть" - дочернего предприятия государственного "Газпрома".
Олег Говорун - начальник Управления президента по вопросам социально-экономического сотрудничества со странами-участницами СНГ.
Алексей Дюмин - губернатор Тульской области России, ранее возглавлявший специальные оперативные силы, сыгравших ключевую роль в российской оккупации Крыма.
Владимир Колокольцев - министр внутренних дел России.
Константин Косачев - председатель Комитета по вопросам иностранных дел Совета Федерации.
Андрей Костин - председатель правления и член наблюдательного совета государственного банка ВТБ.
Алексей Миллер - председатель правления и заместитель председателя совета директоров государственной компании "Газпром".
Николай Патрушев - секретарь Совета безопасности Российской Федерации.
Владислав Резник - член Государственной Думы России.
Евгений Школов - помощник президента России.
Александр Торшин - государственный секретарь, заместитель председателя Центрального банка России.
Владимир Устинов - полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе.
Тимур Валиулин - руководитель Генеральной администрации по борьбе с экстремизмом в МВД России.
Александр Жаров - председатель Роскомнадзора (Федеральной службы по надзору за коммуникациями, информационными технологиями и СМИ).
Виктор Золотов - директором Федеральной службы национальных гвардейских войск и командующий национальных гвардейских войск Российской Федерации.
Treasury designates 7 Russian oligarchs, 12 companies they own or control, 17 senior Russian officials & a weapons trading company and its bank, in response to Russia’s worldwide malign activity: https://t.co/qBeXOOSZ6t— Treasury Department (@USTreasury) 6 апреля 2018 г.
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