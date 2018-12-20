"Петров-Боширов" и человек Дерипаски США ввели санкции против агентов ГРУ России
Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина США.
В частности, новые ограничения коснутся бывшего офицера Главного разведывательного управления России, который действовал в интересах российского олигарха Олега Дерипаски. Кроме того, новые санкции будут касаться 15 членов ГРУ в связи с их участием в преступной деятельности, в частности из-за попыток вмешаться в выборы в США в 2016 году.
Виктор Нетикшо, Борис Антонов, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Николай Козачек, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин, Анатолий Ковалев, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Алексей Минин, Александр Петров и Руслан Боширов.
В документе также упоминаются руководитель пропагандистского проекта USA REALLY Александр Малкевич и главбух проекта "Лахта" Елена Хусиянова.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российском экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего он был госпитализирован с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела повод для покушения на Скрипаля.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что у них "нет ничего особенного или криминального".
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали , что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали о Скрипале, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- В Британии на это заявили, что не верят Кремлю, а Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки.
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