"Петров-Боширов" и человек Дерипаски США ввели санкции против агентов ГРУ России

20 декабря, 2018, 08:43

Управление внешних активов Министерства финансов США (OFAC) введет новые санкции из-за постоянного пренебрежения Россией международных норм

Об этом сообщается в пресс-релизе Минфина США.

В частности, новые ограничения коснутся бывшего офицера Главного разведывательного управления России, который действовал в интересах российского олигарха Олега Дерипаски. Кроме того, новые санкции будут касаться 15 членов ГРУ в связи с их участием в преступной деятельности, в частности из-за попыток вмешаться в выборы в США в 2016 году.

"Казначейство распространит санкции на работников российской разведки, задействованных в кибер-операциях, вмешательстве в выборы 2016 и широкому кругу других злодеяний", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

В санкционный список США внесли и бывшего ГРУшника Виктора Бояркина из-за его непосредственной работы на Дерипаску, также его обвиняют в финансировании в Черногории одной из политических партий перед выборами 2016 года.

Также в санкционный список попадет ряд российских юридических и физических лиц, связанных с проектом "Лахта", в частности, IRA, ООО "Невские новости", ООО "Экономика сегодня", ООО "Федеральное агентство новостей", USA REALLY.

В частности, в списке указали отдельными пунктами офицеров ГРУ РФ, которые были причастны к вмешательству в избирательные процессы за рубежом, организовывали кибератаки на Международное антидопинговое агентство и ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) и были задействованы в химатаке с использованием яда "Новичок" в Великобритании.

Виктор Нетикшо, Борис Антонов, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Николай Козачек, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин, Анатолий Ковалев, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Алексей Минин, Александр Петров и Руслан Боширов.

В документе также упоминаются руководитель пропагандистского проекта USA REALLY Александр Малкевич и главбух проекта "Лахта" Елена Хусиянова.