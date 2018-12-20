США снимают санкции с компаний Дерипаски
Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.
"Департамент Министерстве финансов США по управлению иностранными активами (OFAC) сообщил конгрессу о своем намерении прекратить санкции, введенные против En + Group plc (" En + "), UC Rusal plc (Rusal) и JSC EuroSibEnergo (ESE), через 30 дней. OFAC определил, что значительные изменения в структуре и корпоративном управлении позволят им соответствовать критериям исключения из списка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компании согласились провести существенные изменения в корпоративном управлении, в том числе уменьшить долю Дерипаски ниже 50%, пересмотреть состав советов директоров этих организаций.
"Российский олигарх Олег Дерипаска продолжает находиться под санкциями, его имущество будет оставаться заблокированным", - говорится в сообщении.
Кроме того, OFAC оставляет за собой право вновь внести в санкционный список одну или все эти компании, если они не выполнят договоренности. Так, компании подлежат постоянному надзору по соблюдению условий и будут сталкиваться с серьезными последствиями, если они не выполнят их.
- Напомним, 6 апреля 2018 г. США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают замораживание активов.
- После чего акции алюминиевого гиганта РусАла, основным владельцем которого является Олег Дерипаска, потеряли более 20%, пробив очередные исторические минимумы.
- 20 декабря стало известным, что Минфин сообщил, что введет новые санкции на бывшего ГРУшника Виктора Бояркина в связи с его непосредственной работу на Дерипаску.
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-