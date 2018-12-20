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США снимают санкции с компаний Дерипаски

Министерство финансов США хочет снять санкции с трех энергетических компаний, принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерипаске

Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.

"Департамент Министерстве финансов США по управлению иностранными активами (OFAC) сообщил конгрессу о своем намерении прекратить санкции, введенные против En + Group plc (" En + "), UC Rusal plc (Rusal) и JSC EuroSibEnergo (ESE), через 30 дней. OFAC определил, что значительные изменения в структуре и корпоративном управлении позволят им соответствовать критериям исключения из списка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компании согласились провести существенные изменения в корпоративном управлении, в том числе уменьшить долю Дерипаски ниже 50%, пересмотреть состав советов директоров этих организаций.

"Российский олигарх Олег Дерипаска продолжает находиться под санкциями, его имущество будет оставаться заблокированным", - говорится в сообщении.

Кроме того, OFAC оставляет за собой право вновь внести в санкционный список одну или все эти компании, если они не выполнят договоренности. Так, компании подлежат постоянному надзору по соблюдению условий и будут сталкиваться с серьезными последствиями, если они не выполнят их.

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