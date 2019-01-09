18-летняя украинка отметилась уверенной победой на турнире WTA
Об этом сообщает tennisua.org .
18-летняя украинка уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) с призовым фондом $ 250 тыс. Hobart International.
Во втором раунде соревнований одесситка в двух партиях переиграла представительницу Беларуси Веру Лапко - 6: 1, 6: 4. Поединок продолжался 59 минут. На счету Ястремской 4 эйса и 1 двойная ошибка. Украинка совершила 3 брейка, ее соперница не смогла заработать ни одного брейкпойнта на подаче Ястремской.
Счет личных встреч между соперницами стал 4: 1 в пользу украинки.
Следующей соперницей Ястремской станет швейцарская теннисистка Бенчич, которой украинка уступила в напряженном матче в полуфинале турнира WTA в Люксембурге в конце прошлого сезона. Это будет третья встреча между Ястремскому и Бенчич. Две победы на счету швейцарки, одну игру выиграла украинка.
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