18-летняя украинка отметилась уверенной победой на турнире WTA

9 января, 2019, 13:26

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в 1/8 финала турнира WTA в австралийском Хобарте уверенно победила белоруску Веру Лапко

Об этом сообщает tennisua.org .

18-летняя украинка уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) с призовым фондом $ 250 тыс. Hobart International.

Во втором раунде соревнований одесситка в двух партиях переиграла представительницу Беларуси Веру Лапко - 6: 1, 6: 4. Поединок продолжался 59 минут. На счету Ястремской 4 эйса и 1 двойная ошибка. Украинка совершила 3 брейка, ее соперница не смогла заработать ни одного брейкпойнта на подаче Ястремской.

Счет личных встреч между соперницами стал 4: 1 в пользу украинки.

Следующей соперницей Ястремской станет швейцарская теннисистка Бенчич, которой украинка уступила в напряженном матче в полуфинале турнира WTA в Люксембурге в конце прошлого сезона. Это будет третья встреча между Ястремскому и Бенчич. Две победы на счету швейцарки, одну игру выиграла украинка.