16-летняя украинка победила на старте Australian Open

8 января, 2019, 09:10

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк победила на старте квалификации Открытого чемпионата Австралии

Об этом сообщает tennisua.org .

В матче первого круга Костюк, посеянная в отборе под девятым номером, одолела представительницу Словакии Яну Чепелову - 6: 3, 7: 5.

Следующей соперницей украинки станет французская теннисистка Аманда Эсс, которая занимает в мировом рейтинге 240-е место.

В прошлом году Костюк прошла квалификацию Australian Open и пришла в основном турнире в третий круг, где проиграла другой украинке - Элине Свитолиной.

Во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии также вышел украинец Сергей Стаховский.

В стартовом матче киевлянин, посеянный под 22-м номером, переиграл француза Кенни де Шеппер - 6: 3, 4: 6, 6: 3.

Это была восьмая встреча между соперниками и шестая победа Стаховского над французом. Следующим соперником украинца станет итальянец Лука Ванни, который занимает сто шестьдесят четвертое место в мировой квалификации. Стаховский и Ванни встретятся в третий раз в карьере. На счету каждого - по одной победе.