16-летняя украинка победила на старте Australian Open
Об этом сообщает tennisua.org .
В матче первого круга Костюк, посеянная в отборе под девятым номером, одолела представительницу Словакии Яну Чепелову - 6: 3, 7: 5.
Следующей соперницей украинки станет французская теннисистка Аманда Эсс, которая занимает в мировом рейтинге 240-е место.
В прошлом году Костюк прошла квалификацию Australian Open и пришла в основном турнире в третий круг, где проиграла другой украинке - Элине Свитолиной.
Во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии также вышел украинец Сергей Стаховский.
В стартовом матче киевлянин, посеянный под 22-м номером, переиграл француза Кенни де Шеппер - 6: 3, 4: 6, 6: 3.
Это была восьмая встреча между соперниками и шестая победа Стаховского над французом. Следующим соперником украинца станет итальянец Лука Ванни, который занимает сто шестьдесят четвертое место в мировой квалификации. Стаховский и Ванни встретятся в третий раз в карьере. На счету каждого - по одной победе.
- Напомним, 7 января 15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выиграла свой третий профессиональный турнир в карьере .
- Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проиграла чешке Плишковой в финале теннисного турнира в австралийском Брисбене.
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