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15-летняя украинка Дарья Лопатецкая победила на теннисном турнире ITF в Гонконге


фото: btu.org.ua
15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выиграла свой третий профессиональный турнир в карьере

В финале соревнований ITF в Гонконге Лопатецкая обыграла Барбору Штефкову из Чехии - 6: 4, 6: 2, сообщает Трибуна .

Матч длился 1,5 часа.

За все пять матчей на турнире 15-летняя украинка не отдала соперницам ни одного сета.

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Призовой фонд турнира составил $25 тыс.

За победу Лопатецкая получит 50 очков в рейтинг WTA.

Титул в Гонконге стал для Лопатецкая третьим в карьере. В прошлом году Дарья выиграла два 15-тысячника в Анталии и Байи. Сегодняшняя же победа, которая пока является крупнейшей в карьере спортсменки, позволит ей закрепиться в топ-500, добавляет UA-Футбол .

 

Полное видео поединка

  • Летом Лопатецкая стала первой теннисисткой 2003 года рождения, которая выиграла турнир ITF Pro Circuit.
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