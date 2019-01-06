Украинская теннисистка Цуренко уступила в финале престижного турнира в Австралии

6 января, 2019, 11:47

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проиграла чешке Каролине Плишковой в финале теннисного турнира в австралийском Брисбене

Об этом сообщает "Трибуна" .

Цуренко в финале турнира категории Premier в Брисбене проиграла 8-му номеру мирового рейтинга из Чехии Каролине Плишковой.

В первом сете украинка победила со счетом 6:4. Во второй партии Цуренко уступила 5:7, ведя в счете 5:3. В конце сета украинка проиграла 12 розыгрышей подряд.

Третий сет Цуренко проиграла 2:6. Во втором гейме Цуренко получила травму лодыжки.

По итогам турнира в Австралии украинка гарантировала себе личный рекорд в рейтинге WTA - двадцать четвёртая место. Ранее лучшим результатом Цуренко в мировой классификации было двадцать шестого место.