Украинская теннисистка Цуренко уступила в финале престижного турнира в Австралии
6 января, 2019, 11:47
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проиграла чешке Каролине Плишковой в финале теннисного турнира в австралийском Брисбене
Об этом сообщает "Трибуна" .
Цуренко в финале турнира категории Premier в Брисбене проиграла 8-му номеру мирового рейтинга из Чехии Каролине Плишковой.
В первом сете украинка победила со счетом 6:4. Во второй партии Цуренко уступила 5:7, ведя в счете 5:3. В конце сета украинка проиграла 12 розыгрышей подряд.
Третий сет Цуренко проиграла 2:6. Во втором гейме Цуренко получила травму лодыжки.
По итогам турнира в Австралии украинка гарантировала себе личный рекорд в рейтинге WTA - двадцать четвёртая место. Ранее лучшим результатом Цуренко в мировой классификации было двадцать шестого место.
- Напомним, 5 января украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в финал престижного турнира в австралийском Брисбене.
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