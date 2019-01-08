Зеленский предложил украинцам вместе написать его предвыборную программу

8 января, 2019, 14:26

Кандидат в президенты Владимир Зеленский предложил украинцам вместе с ним написать предвыборную программу, а затем найти пути ее реализации

Соответствующее видео он опубликовал в своем Instagram.

Шоумен предложил украинцам в комментариях к видео написать по 5 проблем, которые их лично беспокоят.

"Я сделаю по-другому. Мы напишем мою программу вместе с тобой. Напишем всей страной. Затем найдем пути решения проблем. Потом - воплотим их в жизнь".

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Зеленский отметил, что старые президенты живут по принципу "ни у кого ничего не спросили, много пообещали, ничего не выполнили". В качестве примера он привел антикоррупционную люстрацию, снятия депутатской неприкосновенности и стабилизацию валюты.

Как сообщалось ранее, Зеленский за три дня собрал в свою команду уже 290 тыс. поклонников.