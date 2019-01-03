Зеленский за три дня собрал в свою команду уже 290 тысяч сторонников

3 января, 2019, 19:12

После заявления о баллотировании в президенты Владимир Зеленский заявил о наборе людей в свою команду, создав для этого специальный сайт

За три дня, прошедшие с объявлении о наборе в свою команду, на сайте Владимира Зеленского ze2019.com, свои данные оставили 290 тысяч поклонников.

Об этом свидетельствует счетчик, который работает на сайте в онлайн-режиме.

1 января после заявления о решении баллотироваться в президенты Украины Зеленский объявил о том, что набирает людей в свою команду.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook, озвучив требования к будущим членам своей команды.

"Я верю, что изменить страну можно только вместе с тобой. Не стой в стороне - присоединяйся к моей команде. Неважны твои пол, религия, образование, язык, на котором ты говоришь. Важно: ты никогда не был в политике, и пока что это - самое главное ", - заявил Зеленский. Также в ролике он указал адрес своего сайта: "Жду тебя здесь (ze2019.com). Я ухожу. Пойдем со мной, сделаем это вместе!".

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