В Киеве с начала года от гриппа умер мужчина

8 января, 2019, 15:38

С начала 2019 года в столице из-за гриппа умер один человек

Об этом заявил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает 44.ua.

По его словам, 59-летний мужчина умер 1 января. Он слишком поздно обратился за помощью в больницу и умер от осложнений.

"59-летний мужчина заболел гриппом 23 декабря, однако обратился за помощью 31 декабря. На следующий день около 9.00 больной умер от осложнений", - рассказал Чумак.

Всего с октября 2018 года в Киеве было зафиксировано четыре летальных исхода от осложнений после гриппа.

"В течение отчетного периода (начиная с октября 201 8 года - ред.) зарегистрировано 4 летальных исхода от осложнений после гриппа А, который подтвержден методом быстрых тестов и в 2 случаях методом ПЦР исследования", - рассказал Чумак.