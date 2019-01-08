В Киеве с начала года от гриппа умер мужчина
Об этом заявил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает 44.ua.
По его словам, 59-летний мужчина умер 1 января. Он слишком поздно обратился за помощью в больницу и умер от осложнений.
"59-летний мужчина заболел гриппом 23 декабря, однако обратился за помощью 31 декабря. На следующий день около 9.00 больной умер от осложнений", - рассказал Чумак.
Всего с октября 2018 года в Киеве было зафиксировано четыре летальных исхода от осложнений после гриппа.
"В течение отчетного периода (начиная с октября 201 8 года - ред.) зарегистрировано 4 летальных исхода от осложнений после гриппа А, который подтвержден методом быстрых тестов и в 2 случаях методом ПЦР исследования", - рассказал Чумак.
- Напомним, что из-за гриппа на карантин закрыли школы в Северодонецке Луганской области.
- Позже карантин ввели в 30 школах в Харьковской области.
- 13 декабря 2018 в МЗ сообщили, что в Украине заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией превысила эпидемический порог.
- 1 декабря во Харькове умерла от гриппа девятилетняя девочка, также умерла 62-летняя женщина и младенец, которому было 11 дней от роду.
- 21 декабря стало известно, что в столице от гриппа умерли две женщины.
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