В Европе из-за снегопадов погибли 12 человек
Об этом сообщает Associated Press .
В Норвегии из-за плохой видимости приостановили поиски четырех лыжников. Предполагается, что они погибли после спуска лавины на горе.
Семь человек погибло от спуска лавин в Альпах.
Власти предупредили, что продолжение снегопада увеличивает и без того высокий риск новых лавин.
В Австрии сотни жителей застряли в своих домах из-за перекрытых дорог, а в некоторых регионах перебои в подаче электроэнергии после того, как заснеженные деревья повредили линии электропередач.
В ночь на понедельник альпинисты спасли 11 немецких туристов из коттеджа у Зальцбурга, где они с пятницы находились без электричества и почти без пищи.
В Нидерландах отменили 159 рейсов в и из европейских направлений во вторник. В Мюнхене отменено 120 авиарейсов.
Как сообщалось ранее, греческие Афины накрыл редкий снегопад, из-за которого пришлось закрыть школы .
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