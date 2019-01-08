В Европе из-за снегопадов погибли 12 человек

8 января, 2019, 18:58

Из-за сильных снегопадов и ухудшения погоды за последнюю неделю погибли 12 человек, сотни попали в снежные ловушки в альпийских регионах

Об этом сообщает Associated Press .

В Норвегии из-за плохой видимости приостановили поиски четырех лыжников. Предполагается, что они погибли после спуска лавины на горе.

Семь человек погибло от спуска лавин в Альпах.

Власти предупредили, что продолжение снегопада увеличивает и без того высокий риск новых лавин.

В Австрии сотни жителей застряли в своих домах из-за перекрытых дорог, а в некоторых регионах перебои в подаче электроэнергии после того, как заснеженные деревья повредили линии электропередач.

В ночь на понедельник альпинисты спасли 11 немецких туристов из коттеджа у Зальцбурга, где они с пятницы находились без электричества и почти без пищи.

В Нидерландах отменили 159 рейсов в и из европейских направлений во вторник. В Мюнхене отменено 120 авиарейсов.

Как сообщалось ранее, греческие Афины накрыл редкий снегопад, из-за которого пришлось закрыть школы .