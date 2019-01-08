В Греции из-за снегопада не работают школы
8 января, 2019, 17:26
Греческие Афины накрыл редкий снегопад, из-за которого пришлось закрыть школы
Об этом сообщает Reuters .
Афинский акрополь, национальные памятники и места археологических раскопок в Афинах засыпало легким снегом.
В ряде северных пригородов дороги были покрыты льдом и недоступны для проезда.
Специалисты с помощью спецтехники расчищают автодороги. Снегопад также нарушил некоторые железнодорожные и автобусные перевозки.
Греческие метеорологи говорят о резком похолодании, особенно на севере страны. В регионе Драмы столбики термометра опустились до -20,9 градусов по Цельсию.
Напомним, из-за снегопада в Мюнхене отменено 120 авиарейсов.
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