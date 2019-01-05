Из-за снегопада в Мюнхене отменено 120 авиарейсов

5 января, 2019, 21:29

Из-за снегопада в Германии в аэропорту Мюнхена был отменен не менее 120 рейсов

Об этом сообщает Deutsche Welle .

120 рейсов были отменены, еще десятки происходят с задержкой из-за сильного снегопада. Мюнхенский аэропорт является вторым крупнейшим в Германии, через него проходит много транзитных рейсов.

В общем 5 января с Мюнхенского аэропорта должны были вылететь 850 рейсов. Снежить начало еще ночью, и сейчас работает только одна взлетная полоса аэропорта, с которой постоянно убирают снег. Кроме того, каждый самолет перед взлетом нужно очищать от льда и снега.

Несколько рейсов были отменены и в соседней Австрии, где также дороги в горных районах перекрыли из-за опасности схода снега.

Проблемы на дорогах есть и в самой Баварии - там произошло несколько аварий и образовались пробки. Частично прекратила работу и железная дорога на юге Баварии из-за того, что пути перекрыты деревьями, которые упали под тяжестью снега.

По состоянию на 20.00 по данным он-лайн табло Международного аэропорта Борисполь с задержкой осуществляются рейсы из Мюнхена, Милана, Будапешта, Риги, Цюриха, Лондона, Стамбула и Инсбрука. Однако все самолеты уже в пути.

Вылет с задержкой пока объявлен только для рейса на Инсбрук.