Из-за снегопада в Мюнхене отменено 120 авиарейсов
Об этом сообщает Deutsche Welle .
120 рейсов были отменены, еще десятки происходят с задержкой из-за сильного снегопада. Мюнхенский аэропорт является вторым крупнейшим в Германии, через него проходит много транзитных рейсов.
В общем 5 января с Мюнхенского аэропорта должны были вылететь 850 рейсов. Снежить начало еще ночью, и сейчас работает только одна взлетная полоса аэропорта, с которой постоянно убирают снег. Кроме того, каждый самолет перед взлетом нужно очищать от льда и снега.
Несколько рейсов были отменены и в соседней Австрии, где также дороги в горных районах перекрыли из-за опасности схода снега.
Проблемы на дорогах есть и в самой Баварии - там произошло несколько аварий и образовались пробки. Частично прекратила работу и железная дорога на юге Баварии из-за того, что пути перекрыты деревьями, которые упали под тяжестью снега.
По состоянию на 20.00 по данным он-лайн табло Международного аэропорта Борисполь с задержкой осуществляются рейсы из Мюнхена, Милана, Будапешта, Риги, Цюриха, Лондона, Стамбула и Инсбрука. Однако все самолеты уже в пути.
Вылет с задержкой пока объявлен только для рейса на Инсбрук.
- Напомним, 26 декабря из-за непогоды в международном аэропорту "Львов" возникли проблемы с рейсами .
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