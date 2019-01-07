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Лавины в Альпах: семь погибших

Из-за сильных снегопадов в немецких, австрийских и итальянских Альпах участились случаи схода лавин

Об этом сообщает ВВС .

Двое немецких лыжников погибли от двух разных лавин в горах Австрии. Тело третьего лыжника было найдено в горах недалеко от Зальцбурга.

В немецкой Баварии лавина убила женщину. Там же турист погиб от падения.

Тела двух альпинистов нашли в итальянских Альпах.

Погибших может быть больше: несколько человек пропали в горах без вести. В австрийском Тироле и большей части Баварских Альп объявлено второй уровень лавинной опасности.

Италия переживает сильные снегопады, нетипичные для этой страны. Снег лежит даже на склонах знаменитого Везувия, что бывает редко.

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