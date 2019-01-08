В Анкаре все же состоялись американо-турецкие переговоры по Сирии
Об этом сообщает Anadolu .
"После встречи турецкой и американской делегаций представитель Совета национальной безопасности Вашингтона заявил, что обе стороны провели "продуктивную дискуссию", - говорится в сообщении.
Один из членов американской делегации Гаррет Маркис заявил журналистам, что недавнее решение американского президента Дональда Трампа вывести около 2 тыс. военнослужащих из северо-восточной части Сирии было главной темой разговора делегаций под руководством пресс-секретаря турецкого президента Ибрагима Калина и советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона.
"В США с нетерпением ждут проведения дальнейших консультаций между военными относительно нашего сотрудничества в Сирии", - сказал Маркис.
Переговоры проходили в президентском дворце в Анкаре и продолжались около двух часов.
Ранее сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отказался встречаться с советником по нацбезопасности США Джоном Болтоном из-за его заявления о необходимости оставить американские войска в Сирию для защиты местных курдов.
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