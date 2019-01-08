 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Эрдоган отказался от встречи с Болтоном


фото: REUTERS
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отказался встречаться с советником по нацбезопасности США Джоном Болтоном, который отправился в турне по странам Ближнего Востока на фоне неопределенности политики Трампа относительно Сирии

Об этом сообщает Bloomberg .

Встреча была запланирована на утро вторника. Турецкий президент отказался встречаться с советником Белого дома после того, как в воскресенье тот назвал условием вывода американских войск из Сирии гарантии безопасности для курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которых Анкара считает террористами. Кроме того, Эрдоган резко раскритиковал заявление Болтона.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что президент Эрдоган обещал Трампу гарантировать безопасность сирийских курдов после выхода из Сирии войск США.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 января, 2019 вторник

больше новостей

8 января, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать