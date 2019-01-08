Эрдоган отказался от встречи с Болтоном

8 января, 2019, 16:41

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отказался встречаться с советником по нацбезопасности США Джоном Болтоном, который отправился в турне по странам Ближнего Востока на фоне неопределенности политики Трампа относительно Сирии

Об этом сообщает Bloomberg .

Встреча была запланирована на утро вторника. Турецкий президент отказался встречаться с советником Белого дома после того, как в воскресенье тот назвал условием вывода американских войск из Сирии гарантии безопасности для курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которых Анкара считает террористами. Кроме того, Эрдоган резко раскритиковал заявление Болтона.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что президент Эрдоган обещал Трампу гарантировать безопасность сирийских курдов после выхода из Сирии войск США.