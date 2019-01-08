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Томос передадут в госархив, - источник


фото: REUTERS
Православная церковь Украины планирует передать оригинал Томоса об автокефалии в государственный архив

Об этом изданию LB.ua сообщил информированный источник.

"Его передадут в государственный архив", - сказал собеседник.

Также будет сделана копия Томоса, которая будет лежать в Софийском соборе.

Государственная архивная служба должна определить, в какой архив будет передан Томос.

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