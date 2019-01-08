Томос передадут в госархив, - источник

8 января, 2019, 13:08

Православная церковь Украины планирует передать оригинал Томоса об автокефалии в государственный архив

Об этом изданию LB.ua сообщил информированный источник.

"Его передадут в государственный архив", - сказал собеседник.

Также будет сделана копия Томоса, которая будет лежать в Софийском соборе.

Государственная архивная служба должна определить, в какой архив будет передан Томос.