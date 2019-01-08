Томос передадут в госархив, - источник
8 января, 2019, 13:08
Православная церковь Украины планирует передать оригинал Томоса об автокефалии в государственный архив
Об этом изданию LB.ua сообщил информированный источник.
"Его передадут в государственный архив", - сказал собеседник.
Также будет сделана копия Томоса, которая будет лежать в Софийском соборе.
Государственная архивная служба должна определить, в какой архив будет передан Томос.
- Напомним, 6 января в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
- Президент Украины Петр Порошенко назвал предоставление Томоса - еще одним Актом провозглашения независимости Украины.
- Томос об автокефалии украинской церкви не будут забирать в Стамбул для подписей других членов Синода Вселенского патриархата
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