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Томос об автокефалии обратно в Стамбул не будут везти, - Минкульт

Томос об автокефалии украинской церкви не будут забирать в Стамбул для подписей других членов Синода Вселенского патриархата

Об этом сообщает ТСН .

В Министерстве культуры Украины заявили, что Томос об автокефалии будут хранить в Трапезном храме Софии Киевской. Там доступ к документу будет свободный ежедневно с восьми утра до шести вечера.

  • Напомним, 6 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
  • Президент Украины Петр Порошенко назвал предоставление Томоса еще одним Актом провозглашения независимости Украины.
  • Глава Украинской греко-католической церкви Святослав поздравил соотечественников с получением Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
  • Некоторые СМИ сообщали со ссылкой на руководителя департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша, что Томос об автокефалии Православной Церкви Украины вернется на некоторое время в Стамбул для подписи членами синода Вселенского патриархата.
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