Россия "разрешит" встречу задержанному американцу с дипломатами трех стран
8 января, 2019, 09:23
Арестованный в Москве по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан может посещать дипломатов из трех других стран, где он имеет гражданство
Об этом сообщает Радио Свобода.
В первых сообщениях после ареста в конце декабря речь шла об американском гражданстве этого человека. Однако на прошлой неделе выяснилось, что он также имеет гражданства Канады, Великобритании и Ирландии.
Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что не только дипломаты США, но и представители других стран обратились с запросами о консульских визитах.
- В ФСБ ранее сообщили, что речь идет о Поле Уилане . В российском ведомстве заявили, что задержали американца "при проведении шпионской акции".
- В Государственном департаменте США отреагировали на задержание ФСБ РФ в Москве.
- Российские СМИ сообщили, что следствие РФ предъявило обвинение в шпионаже задержанному американцу Полу Уилану.
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