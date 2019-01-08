Россия "разрешит" встречу задержанному американцу с дипломатами трех стран

8 января, 2019, 09:23

Арестованный в Москве по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан может посещать дипломатов из трех других стран, где он имеет гражданство

Об этом сообщает Радио Свобода.

В первых сообщениях после ареста в конце декабря речь шла об американском гражданстве этого человека. Однако на прошлой неделе выяснилось, что он также имеет гражданства Канады, Великобритании и Ирландии.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что не только дипломаты США, но и представители других стран обратились с запросами о консульских визитах.