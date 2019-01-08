 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Россия "разрешит" встречу задержанному американцу с дипломатами трех стран


фото: REUTERS
Арестованный в Москве по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан может посещать дипломатов из трех других стран, где он имеет гражданство

Об этом сообщает Радио Свобода.

В первых сообщениях после ареста в конце декабря речь шла об американском гражданстве этого человека. Однако на прошлой неделе выяснилось, что он также имеет гражданства Канады, Великобритании и Ирландии.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что не только дипломаты США, но и представители других стран обратились с запросами о консульских визитах.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 января, 2019 вторник

больше новостей

8 января, 2019 вторник

7 января, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать