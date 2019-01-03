 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Задержанному в России американцу предъявили обвинение в шпионаже, - росЗМИ

В России следствие предъявило обвинение в шпионаже задержанному американцу Полу Вилану

Об этом сообщают российские СМИ.

"Обвинение предъявлено. Вилан его не признает", - сказал собеседник российского агентства.

Позже адвокат Владимир Жеребенков сообщил, что обжаловал меру пресечения для Вилана.

"Сегодня я направил по почте апелляционную жалобу, в которой прошу Мосгорсуд отменить решение об аресте Вилана и избрать ему другую меру пресечения - в виде залога", - сказал адвокат.

Он отметил, что вид и размер залога оставлены на усмотрение суда. По словам Жеребенкова, Лефортовський суд Москвы 29 декабря санкционировал арест Вилана до 28 февраля.

В то же время адвокат отказался от комментариев по обвинению своего подзащитного из-за данной им следователю подписки о неразглашении данных следствия.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 января, 2019 четверг

больше новостей

3 января, 2019 четверг

2 января, 2019 среда

1 января, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать