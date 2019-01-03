Задержанному в России американцу предъявили обвинение в шпионаже, - росЗМИ

3 января, 2019, 18:09

В России следствие предъявило обвинение в шпионаже задержанному американцу Полу Вилану

Об этом сообщают российские СМИ.

"Обвинение предъявлено. Вилан его не признает", - сказал собеседник российского агентства.

Позже адвокат Владимир Жеребенков сообщил, что обжаловал меру пресечения для Вилана.

"Сегодня я направил по почте апелляционную жалобу, в которой прошу Мосгорсуд отменить решение об аресте Вилана и избрать ему другую меру пресечения - в виде залога", - сказал адвокат.

Он отметил, что вид и размер залога оставлены на усмотрение суда. По словам Жеребенкова, Лефортовський суд Москвы 29 декабря санкционировал арест Вилана до 28 февраля.

В то же время адвокат отказался от комментариев по обвинению своего подзащитного из-за данной им следователю подписки о неразглашении данных следствия.