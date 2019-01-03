Задержанному в России американцу предъявили обвинение в шпионаже, - росЗМИ
Об этом сообщают российские СМИ.
"Обвинение предъявлено. Вилан его не признает", - сказал собеседник российского агентства.
Позже адвокат Владимир Жеребенков сообщил, что обжаловал меру пресечения для Вилана.
"Сегодня я направил по почте апелляционную жалобу, в которой прошу Мосгорсуд отменить решение об аресте Вилана и избрать ему другую меру пресечения - в виде залога", - сказал адвокат.
Он отметил, что вид и размер залога оставлены на усмотрение суда. По словам Жеребенкова, Лефортовський суд Москвы 29 декабря санкционировал арест Вилана до 28 февраля.
В то же время адвокат отказался от комментариев по обвинению своего подзащитного из-за данной им следователю подписки о неразглашении данных следствия.
- В ФСБ ранее сообщили, что речь идет о Поле Вилане. В российском ведомстве заявили, что задержали американца "при проведении шпионской акции".
- В Государственном департаменте США отреагировали на задержание ФСБ РФ в Москве американского гражданина.
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