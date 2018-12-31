Задержание американца в Москве: Госдеп просит пустить консула
31 декабря, 2018, 21:29
В Государственном департаменте США отреагировали на задержание ФСБ РФ в Москве американца по обвинению в шпионаже
Представитель Госдепа заявил, что Россия сообщила о задержании, ожидается консульский доступ к американцу, передает Reuters .
"Мы запросили этот доступ и ожидаем, что российские власти предоставят его", - сказал представитель Госдепа.
При этом он не уточнил личность задержанного американца или причины его задержания.
В ФСБ ранее сообщили, что речь идет о Поле Вилане. В российском ведомстве заявили, что задержали американца при проведении шпионской акции".
По теме
28 декабря, 2018 ФСБ проводит допросы моряков без свидетелей, чтобы заставить признать вину, - Полозов
20 декабря, 2018 ФСБ выдвинула официальное обвинение активисту Бекирову
12 декабря, 2018 ФСБ задержала крымскотатарского активиста Эдема Бекирова
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
28 декабря, 2018 ФСБ проводит допросы моряков без свидетелей, чтобы заставить признать вину, - Полозов
20 декабря, 2018 ФСБ выдвинула официальное обвинение активисту Бекирову
12 декабря, 2018 ФСБ задержала крымскотатарского активиста Эдема Бекирова
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-