Задержание американца в Москве: Госдеп просит пустить консула

31 декабря, 2018, 21:29

В Государственном департаменте США отреагировали на задержание ФСБ РФ в Москве американца по обвинению в шпионаже

Представитель Госдепа заявил, что Россия сообщила о задержании, ожидается консульский доступ к американцу, передает Reuters .

"Мы запросили этот доступ и ожидаем, что российские власти предоставят его", - сказал представитель Госдепа.

При этом он не уточнил личность задержанного американца или причины его задержания.

В ФСБ ранее сообщили, что речь идет о Поле Вилане. В российском ведомстве заявили, что задержали американца при проведении шпионской акции".