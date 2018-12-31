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ФСБ задержала в Москве американца по подозрению в шпионаже


фото: svoboda.org
В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали гражданина США Пола Уилана по обвинению в шпионаже

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Относительно американца возбуждено уголовное дело, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

ФСБ заявляет, что гражданин США задержан "во время шпионской акции". Другой информации ведомство не сообщило. Посольство США в Москве пока не прокомментировал произошедшее.

Отмечается, что задержание прошло 28 декабря, но Центр общественных связей ФСБ России официально объявил об операции только через 3 дня.

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