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Лидер "Динамо" стал главной трансферной целью итальянского клуба


фото: fcdynamo.kiev.ua
Полузащитником киевского "Динамо" Виктором Цыганковым интересуется итальянская "Рома"

Об этом сообщает "Трибуна" .

Журналист Gazetta dello Sport Эмануэле Джильянелли рассказал, что Цыганков интересен спортивному директору "Ромы" Рамону Мончи, отвечающему в команде за трансферы.

"Этот трансфер вполне вероятен. Цыганков - одна из главных целей Мончи. Так, его позиция занята Дженгизом Ундером, но тот имеет несколько предложений и может покинуть "Рому" летом. Но даже если он передумает, такой большой клуб, как "Рома", который выступает в Лиге чемпионов, обязан иметь двух высококлассных футболистов на этой позиции", - сказал Джильянелли.

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