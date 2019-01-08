Лидер "Динамо" стал главной трансферной целью итальянского клуба
8 января, 2019, 09:35
Полузащитником киевского "Динамо" Виктором Цыганковым интересуется итальянская "Рома"
Об этом сообщает "Трибуна" .
Журналист Gazetta dello Sport Эмануэле Джильянелли рассказал, что Цыганков интересен спортивному директору "Ромы" Рамону Мончи, отвечающему в команде за трансферы.
"Этот трансфер вполне вероятен. Цыганков - одна из главных целей Мончи. Так, его позиция занята Дженгизом Ундером, но тот имеет несколько предложений и может покинуть "Рому" летом. Но даже если он передумает, такой большой клуб, как "Рома", который выступает в Лиге чемпионов, обязан иметь двух высококлассных футболистов на этой позиции", - сказал Джильянелли.
- Напомним, в конце декабря 2018 г. Цыганков попал в сферу интересов английских "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и немецкой "Баварии".
- 21 декабря стало известно, что "Динамо" отказалось продавать своего лидера Виктора Цыганкова итальянской "Роме" за 20 млн евро.
- 20 декабря генеральный директор "Динамо" Резо Чохонелидзе заявил, что киевский клуб не намерен отпускать Виктора Цыганкова зимой.
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