Лидер "Динамо" стал главной трансферной целью итальянского клуба

8 января, 2019, 09:35

Полузащитником киевского "Динамо" Виктором Цыганковым интересуется итальянская "Рома"

Об этом сообщает "Трибуна" .

Журналист Gazetta dello Sport Эмануэле Джильянелли рассказал, что Цыганков интересен спортивному директору "Ромы" Рамону Мончи, отвечающему в команде за трансферы.

"Этот трансфер вполне вероятен. Цыганков - одна из главных целей Мончи. Так, его позиция занята Дженгизом Ундером, но тот имеет несколько предложений и может покинуть "Рому" летом. Но даже если он передумает, такой большой клуб, как "Рома", который выступает в Лиге чемпионов, обязан иметь двух высококлассных футболистов на этой позиции", - сказал Джильянелли.