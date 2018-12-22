Цыганковым заинтересовались "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Бавария"
22 декабря, 2018, 15:13
Футболист "Динамо" Виктор Цыганков попал в сферу интересов английских "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" и немецкой "Баварии"
Об этом сообщает Marca.
О конкретных предложениях информации пока нет. Однако, британские СМИ утверждают, что "Тоттенхэм" зимой предложит за Цыганкова 18 млн евро.
Интерес к хавбеку также проявляет италиська "Рома", но президент "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер киевлян Александр Хацкевич хотят сохранить футболиста до лета.
21-летний украинец в нынешнем сезоне сыграл 29 матчей в составе киевского клуба, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.
- Напомним, 21 декабря стало известно, что "Динамо" отказалось продавать своего лидера Виктора Цыганкова итальянской "Роме" за 20 млн евро.
- 20 декабря генеральный директор "Динамо" Резо Чохонелидзе заявил, что киевский клуб не намерен отпускать Виктора Цыганкова зимой.
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