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Цыганковым заинтересовались "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Бавария"

Футболист "Динамо" Виктор Цыганков попал в сферу интересов английских "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" и немецкой "Баварии"

Об этом сообщает Marca.

О конкретных предложениях информации пока нет. Однако, британские СМИ утверждают, что "Тоттенхэм" зимой предложит за Цыганкова 18 млн евро.

Интерес к хавбеку также проявляет италиська "Рома", но президент "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер киевлян Александр Хацкевич хотят сохранить футболиста до лета.

21-летний украинец в нынешнем сезоне сыграл 29 матчей в составе киевского клуба, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

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