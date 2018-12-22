Цыганковым заинтересовались "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Бавария"

22 декабря, 2018, 15:13

Футболист "Динамо" Виктор Цыганков попал в сферу интересов английских "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" и немецкой "Баварии"

Об этом сообщает Marca.

О конкретных предложениях информации пока нет. Однако, британские СМИ утверждают, что "Тоттенхэм" зимой предложит за Цыганкова 18 млн евро.

Интерес к хавбеку также проявляет италиська "Рома", но президент "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер киевлян Александр Хацкевич хотят сохранить футболиста до лета.

21-летний украинец в нынешнем сезоне сыграл 29 матчей в составе киевского клуба, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.