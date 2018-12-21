 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Динамо" и "Рома" не могут договориться о цене на Цыганкова


фото: footboom
"Динамо" отказалось продавать своего лидера Виктора Цыганкова итальянской "Роме" за 20 млн евро

Об этом сообщает Footboom .

Трансфер Виктора Цыганкова в "Рому» не будет осуществлено этой зимой. Римляне готовы заплатить за 21-летнего футболиста не более 20 млн евро, а "Динамо" хочет получить за своего лидера больше.

По информации источника, агенты предложили "Роме" приобрести Цыганкова еще в августе. Однако, руководство римского клуба решило посмотреть, как хавбек проявит себя в еврокубках.

Кроме этого, помешать переходу Цыганкова в "Рому" может то, что в итальянском клубе останется полузащитник Диего Перотти, который ранее планировали продать зимой.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 декабря, 2018 пятница

больше новостей

21 декабря, 2018 пятница

20 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать