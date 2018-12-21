"Динамо" и "Рома" не могут договориться о цене на Цыганкова
21 декабря, 2018, 09:55
"Динамо" отказалось продавать своего лидера Виктора Цыганкова итальянской "Роме" за 20 млн евро
Об этом сообщает Footboom .
Трансфер Виктора Цыганкова в "Рому» не будет осуществлено этой зимой. Римляне готовы заплатить за 21-летнего футболиста не более 20 млн евро, а "Динамо" хочет получить за своего лидера больше.
По информации источника, агенты предложили "Роме" приобрести Цыганкова еще в августе. Однако, руководство римского клуба решило посмотреть, как хавбек проявит себя в еврокубках.
Кроме этого, помешать переходу Цыганкова в "Рому" может то, что в итальянском клубе останется полузащитник Диего Перотти, который ранее планировали продать зимой.
- Напомним, 20 декабря генеральный директор "Динамо" Резо Чохонелидзе заявил, что киевский клуб не намерен отпускать Виктора Цыганкова зимой .
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