"Динамо" и "Рома" не могут договориться о цене на Цыганкова

21 декабря, 2018, 09:55

"Динамо" отказалось продавать своего лидера Виктора Цыганкова итальянской "Роме" за 20 млн евро

Об этом сообщает Footboom .

Трансфер Виктора Цыганкова в "Рому» не будет осуществлено этой зимой. Римляне готовы заплатить за 21-летнего футболиста не более 20 млн евро, а "Динамо" хочет получить за своего лидера больше.

По информации источника, агенты предложили "Роме" приобрести Цыганкова еще в августе. Однако, руководство римского клуба решило посмотреть, как хавбек проявит себя в еврокубках.

Кроме этого, помешать переходу Цыганкова в "Рому" может то, что в итальянском клубе останется полузащитник Диего Перотти, который ранее планировали продать зимой.