"Динамо" отказывается продавать Цыганкова за 20 млн евро
Об этом сообщает Tele Radio Stereo .
Генеральный директор "Динамо" Реваз Чохонелидзе сообщил, что главный тренер киевлян Александр Хацкевич не планирует отпускать Виктора Цыганкова в зимнее трансферное окно.
"Наш тренер сказал мне, что он полагается на Виктора и попросил, чтобы хавбек остался в команде до июня", - сказал Чохонелидзе, который заверил, что 17 декабря не вел никаких переговоров по трансферу с представителями "Ромы", которые присутствовали в Ньоне (Швейцария) на жеребьевке еврокубков.
По сообщениям СМИ, на Цыганкова претендуют итальянская "Рома" и немецкая "Боруссия" из Дортмунда, которые готовы заплатить за лидера "Динамо" 20 млн евро.
- Напомним, "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы встретится с греческим "Олимпиакосом" .
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