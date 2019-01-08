Эрдоган обещал Трампу гарантировать безопасность курдов, - Помпео

8 января, 2019, 15:38

Глава американского Госдепа Майк Помпео заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал хозяину Белого дома Дональду Трампу гарантировать безопасность сирийских курдов после выхода из Сирии войск США

Об этом сообщает CNBC .

"Эрдоган взял на себя обязательства перед президентом Трампом о том, что турки будут продолжать кампании противодействия "ИГ" после нашего выхода, и турки обеспечат, чтобы люди, с которыми мы боролись вместе, которые помогали нам в борьбе с "ИГ" были защищены", - сказал Помпео.