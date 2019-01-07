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В Молдове запретили полиэтиленовые пакеты

В Молдове с 1 января 2019 вступил в силу закон о запрете на использование и реализацию переносных полиэтиленовых (пластиковых) пакетов, толщиной от 50 микрон, предоставляемых потребителям в пунктах продажи товаров

Об этом сообщает местное издание ZDG .

За нарушение новых правил будут штрафовать как экономических агентов, так и граждан. Уточняется, что документ вступит в силу постепенно.

Так, через год, с 1 января 2020 года, будут запрещены использование и реализация тонких пластиковых пакетов толщиной менее 50 микрон, за исключением тех, что используются как упаковка, с 2021 вступит в силу запрет на использование / реализацию очень тонких пластиковых пакетов, толщиной менее 15 микрон, за исключением тех, что используются как упаковка.

Полиэтиленовые пакеты, которые не подлежат вторичной переработке, является источником мусора, при их сжигании выделяются ядовитые газы, а распад пластика занимает от 100 до 400 лет.

В качестве альтернативы одноразовой посуде или пластиковым пакетам предлагается использовать продукцию из бумаги, кукурузной муки, органической конопли, сахара, пшеницы, сахарной свеклы, сахарного тростника, крахмала, яблочных отходов.

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