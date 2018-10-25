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Европарламент поддержал запрет использовать одноразовый пластик


фото: radiosvoboda
24 октября Европарламент поддержал введение в ЕС запрета на использование одноразовых изделий из пластика до 2021 года

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Речь идет о запрете тонких пластиковых пакетов, соломинок для питья, ватных палочек и пластиковых столовых приборов и тарелок.

За введение запрета проголосовали 571 евродепутат, против - 53, 34 депутата воздержались.

Теперь Европарламент начнет переговоры со странами-членами ЕС и их правительствами и попытается объяснить им необходимость принятия запрета на местном уровне.

Инициаторы запрета объясняют его необходимость загрязнением морских вод в ЕС. По данным Еврокомиссии, пластиковая продукция одноразового пользования составляет половину всего мусора, который находят на европейских пляжах. На пластик также приходится 70% всего мусора в Мировом океане.

  • В Грузии с 1 октября вступил в силу запрет на производство, импорт и реализацию тонких полиэтиленовых пакетов.
  • Исследовав образцы льда из Северного Ледовитого океана ученые обнаружили в некоторых глыбах более 12 000 микрочастиц пластика на литр льда. Всего в нем нашли 17 видов искусственных материалов.
  • Британский дайвер Дело Хорнер снял на камеру погружение в Индийский океан возле острова Нуса Пенида, недалеко от побережья индонезийского туристического курорта Бали, однако вместо ожидаемых скоплений скатов и других рыб обнаружил огромное скопление пластиковых отходов.
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