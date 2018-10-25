Европарламент поддержал запрет использовать одноразовый пластик
25 октября, 2018, 11:30
24 октября Европарламент поддержал введение в ЕС запрета на использование одноразовых изделий из пластика до 2021 года
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Речь идет о запрете тонких пластиковых пакетов, соломинок для питья, ватных палочек и пластиковых столовых приборов и тарелок.
За введение запрета проголосовали 571 евродепутат, против - 53, 34 депутата воздержались.
Теперь Европарламент начнет переговоры со странами-членами ЕС и их правительствами и попытается объяснить им необходимость принятия запрета на местном уровне.
Инициаторы запрета объясняют его необходимость загрязнением морских вод в ЕС. По данным Еврокомиссии, пластиковая продукция одноразового пользования составляет половину всего мусора, который находят на европейских пляжах. На пластик также приходится 70% всего мусора в Мировом океане.
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