В Грузии запретили полиэтиленовые пакеты

1 октября, 2018, 20:17

В Грузии с 1 октября вступил в силу запрет на производство, импорт и реализацию тонких полиэтиленовых пакетов

Запрет введен на полиэтиленовые пакеты толщиной менее 15 микрон, которые могут выдерживать до пяти килограммов веса, информирует Грузия Online.

Кроме того, производителей обязали наносить логотип и название компании на каждый пакет.

С апреля 2019 года в Грузии будут запрещены пакеты любой толщины. В то же время под запрет не попадают биоразлагаемые пакеты. Такие пакеты разлагаются примерно за два года и не наносят вреда окружающей среде.

В случае нарушения правил компаниям грозят штрафы в размере от 200 до 380 долларов.