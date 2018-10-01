В Грузии запретили полиэтиленовые пакеты
1 октября, 2018, 20:17
В Грузии с 1 октября вступил в силу запрет на производство, импорт и реализацию тонких полиэтиленовых пакетов
Запрет введен на полиэтиленовые пакеты толщиной менее 15 микрон, которые могут выдерживать до пяти килограммов веса, информирует Грузия Online.
Кроме того, производителей обязали наносить логотип и название компании на каждый пакет.
С апреля 2019 года в Грузии будут запрещены пакеты любой толщины. В то же время под запрет не попадают биоразлагаемые пакеты. Такие пакеты разлагаются примерно за два года и не наносят вреда окружающей среде.
В случае нарушения правил компаниям грозят штрафы в размере от 200 до 380 долларов.
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