Конгресс украинцев Канады поприветствовал вручение Томоса Православной церкви Украины

7 января, 2019, 09:35

Президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий подчеркнула, что передача Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины является крайне важным событием для украинцев всех вероисповеданий

Об этом сообщает " Укринформ ".

"Сегодня - эпохальный день для всех украинцев, независимо от их веры или религии. Получив Томос об автокефалии, Православная церковь Украины занимает подобающее ей место среди православных церквей мира ", - сказала Хичий.

Она отметила, что признания миром независимости Православной церкви Украины "украинский народ ожидал на протяжении многих десятилетий". "Сегодня, в канун Рождества, начинается новая глава истории Украины", - отметила она.