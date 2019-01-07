Конгресс украинцев Канады поприветствовал вручение Томоса Православной церкви Украины
7 января, 2019, 09:35
Президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий подчеркнула, что передача Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины является крайне важным событием для украинцев всех вероисповеданий
Об этом сообщает " Укринформ ".
"Сегодня - эпохальный день для всех украинцев, независимо от их веры или религии. Получив Томос об автокефалии, Православная церковь Украины занимает подобающее ей место среди православных церквей мира ", - сказала Хичий.
Она отметила, что признания миром независимости Православной церкви Украины "украинский народ ожидал на протяжении многих десятилетий". "Сегодня, в канун Рождества, начинается новая глава истории Украины", - отметила она.
- Напомним, 6 января в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
- Президент Украины Петр Порошенко назвал предоставление Томосу - еще одним Актом провозглашения независимости Украины .
- Глава Украинской Греко-Католической церкви Святослав поздравил соотечественников с получением Томосу об автокефалии Православной церкви Украины.
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