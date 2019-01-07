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Конгресс украинцев Канады поприветствовал вручение Томоса Православной церкви Украины

Президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий подчеркнула, что передача Томоса об автокефалии объединенной Православной церкви Украины является крайне важным событием для украинцев всех вероисповеданий

Об этом сообщает " Укринформ ".

"Сегодня - эпохальный день для всех украинцев, независимо от их веры или религии. Получив Томос об автокефалии, Православная церковь Украины занимает подобающее ей место среди православных церквей мира ", - сказала Хичий.

Она отметила, что признания миром независимости Православной церкви Украины "украинский народ ожидал на протяжении многих десятилетий". "Сегодня, в канун Рождества, начинается новая глава истории Украины", - отметила она.

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