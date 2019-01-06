УПЦ (МП) отказалась молиться Православной церковью Украины
6 января, 2019, 14:36
Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что не будет проводить совместных богослужений с Православной церковью Украины
Об этом заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент, сообщает "Громадське" .
"Богослужение с новой церковью мы проводить не будем. Если бы мы вели такие богослужения, то стали бы такими же раскольниками, как они, и тогда нас не будет признавать поместная церковь", - сказал Климент.
Он назвал Православную церковь Украины "неканонической религиозной организацией".
"Поскольку эта организация не является православной церковью, то служить с ее религиозными деятелями мы не можем", - сказал Климент.
- Напомним, 6 января в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
- Президент Украины Петр Порошенко назвал предоставление Томосу - еще одним Актом провозглашения независимости Украины .
- Глава Украинской Греко-Католической церкви Святослав поздравил соотечественников с получением Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
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