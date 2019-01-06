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УПЦ (МП) отказалась молиться Православной церковью Украины


фото: glavcom.ua
Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что не будет проводить совместных богослужений с Православной церковью Украины

Об этом заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент, сообщает "Громадське" .

"Богослужение с новой церковью мы проводить не будем. Если бы мы вели такие богослужения, то стали бы такими же раскольниками, как они, и тогда нас не будет признавать поместная церковь", - сказал Климент.

Он назвал Православную церковь Украины "неканонической религиозной организацией".

"Поскольку эта организация не является православной церковью, то служить с ее религиозными деятелями мы не можем", - сказал Климент.

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