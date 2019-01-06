Стало известно, когда Томос прибудет в Украину
6 января, 2019, 14:25
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что Томос об автокефалии Православной церкви Украины доставят в Киев 7 января
Об этом Парубий сообщил после официальной церемонии передачи Томоса в Стамбуле, сообщает "Радио Свобода" .
Спикер парламента отметил, что скорее всего до завтра украинская сторона не будет в подробностях комментировать получения Томоса.
"Очевидно, что мы не будем говорить обо всех подробностях передачи, но могу вас заверить, что в ближайшие дни, завтра Томос будет в Украине", - сказал Парубий.
- Напомним, 6 января в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
- Президент Украины Петр Порошенко назвал предоставление Томоса - еще одним Актом провозглашения независимости Украины .
- Глава Украинской Греко-Католической церкви Святослав поздравил соотечественников с получением Томосу об автокефалии Православной церкви Украины.
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