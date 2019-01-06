Стало известно, когда Томос прибудет в Украину

6 января, 2019, 14:25

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что Томос об автокефалии Православной церкви Украины доставят в Киев 7 января

Об этом Парубий сообщил после официальной церемонии передачи Томоса в Стамбуле, сообщает "Радио Свобода" .

Спикер парламента отметил, что скорее всего до завтра украинская сторона не будет в подробностях комментировать получения Томоса.

"Очевидно, что мы не будем говорить обо всех подробностях передачи, но могу вас заверить, что в ближайшие дни, завтра Томос будет в Украине", - сказал Парубий.