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Стало известно, когда Томос прибудет в Украину


фото: twitter
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что Томос об автокефалии Православной церкви Украины доставят в Киев 7 января

Об этом Парубий сообщил после официальной церемонии передачи Томоса в Стамбуле, сообщает "Радио Свобода" .

Спикер парламента отметил, что скорее всего до завтра украинская сторона не будет в подробностях комментировать получения Томоса.

"Очевидно, что мы не будем говорить обо всех подробностях передачи, но могу вас заверить, что в ближайшие дни, завтра Томос будет в Украине", - сказал Парубий.

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