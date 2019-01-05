Вследствие российских авиаударов в Сирии погибли гражданские, - СМИ

5 января, 2019, 15:43

От российских авиаударов в сирийской провинции Алеппо погибло трое гражданских лиц

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на агентство Anadolu .

Отмечается, что трое гражданских лиц погибли, девять других получили травмы в результате авиаударов ВВС РФ в северной сирийской провинции Алеппо.

Эти удары были направлены на районы Дарат Изза, Урум аль-Кубра, Рашиден и Рифт аль-Мухандис в "зоне деэскалации" в западном Алеппо.

Оппозиционные источники заявили, что авиаудары были осуществлены боевыми самолетами, вылетевшими с воздушной базы Хмеймим в Латакии, что находится в юго-восточной Сирии.

Силы режима Асада и боевики, поддерживаемые Ираном, пытались продвинуться в район Рашидена, содержащийся оппозицией, до начала авиаударов, но их наступление отбили оппозиционные военные.