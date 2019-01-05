В ПЦУ перешли уже 40 общин Московского патриархата, - СМИ

5 января, 2019, 08:52

После Объединительного собора в Киеве и создания поместной Православной церкви Украины не менее 40 общин Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что переходят в новую структуру

Об этом со ссылкой на открытые источники и собственные исследования передает Радио Свобода .

Наиболее активно верующие УПЦ МП переходят в объединенную церковь на западе Украины:

4 общины на Львовщине;

4 общины на Хмельниччине;

3 общины на Буковине;

2 общины на Тернопольщине;

2 общины на Волыни.

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По количеству переходов лидирует Винницкая область. Там свыше 20 общин уже объявили о переходе в новую объединенную украинскую церковь. При этом в Винницкой епархии ПЦУ утверждают, что это далеко не полный список желающих.

"Есть общины, которые хотят перейти, но на них оказывается большое давление. Поэтому нужно решить юридические вопросы. На некоторых приходах документы еще готовятся. Поэтому на самом деле их больше", - рассказали в Винницкой епархии ПЦУ.

Также еще четыре общины в центре Украины решили перейти к ПЦУ:

2 общины на Черкасчине;

1 община в Киеве;

1 община в Днепропетровской области.

На востоке Украины пока что ни одна из общин УПЦ МП еще не объявила о своем желании перейти в ПЦУ.

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В целом по данным, которые собрало Радио Свобода, 40 общин УПЦ (МП) перешли к ПЦУ.

В свою очередь Религиозно-информационная служба Украины запустила интерактивную карту, где можно следить за переходами общин УПЦ (МП) ПЦУ.

По подсчетам УПЦ МП, в конце 2012 года в ее составе находились 11 393 прихода.

Ожидается, что процесс перехода приходов УПЦ МП в ПЦУ значительно ускорится после официального предоставления Православной церкви Украины Томоса об автокефалии.