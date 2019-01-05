Правительственная делегация прибыла в Стамбул получать Томос

5 января, 2019, 09:16

Представители различных ветвей власти утром в субботу, 5 января 2019 года, прибыли в Стамбул (Турция) для получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ)

Об этом в Facebook сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий ("Народный фронт").

На размещенной им фотографии с участниками делегации можно увидеть украинских православных иерархов, а также его лично вместе с первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым, вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадием Зубко, министром обороны Степаном Полтораком, министром молодежи и спорта Игорем Ждановым.

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В составе делегации также находятся директор Национального иниститута стратегических исследований (НИСИ), советник президента Ростислав Павленко и президент Украины в 2005-2010 гг. Виктор Ющенко.