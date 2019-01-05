Правительственная делегация прибыла в Стамбул получать Томос
Об этом в Facebook сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий ("Народный фронт").
На размещенной им фотографии с участниками делегации можно увидеть украинских православных иерархов, а также его лично вместе с первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым, вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадием Зубко, министром обороны Степаном Полтораком, министром молодежи и спорта Игорем Ждановым.
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В составе делегации также находятся директор Национального иниститута стратегических исследований (НИСИ), советник президента Ростислав Павленко и президент Украины в 2005-2010 гг. Виктор Ющенко.
- 15 декабря на Объединительном соборе в Софии Киевской была создана новая Украинская православная церковь.
- Конфессию возглавил 39-летний митрополит Епифаний из Киевского патриархата.
- Для получения Томоса официальная делегация Украины во главе с президентом Петром Порошенко и спикером Верховной Рады Андреем Парубием 5-6 января находится с рабочим визитом в Стамбуле (Турция).
- На Рождество, то есть в понедельник, 7 января, в Софии Киевской состоится праздничное богослужение, где будет показано Томос об автокефалии.
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