Задержанный в РФ американец имеет также британское гражданство, - СМИ

4 января, 2019, 08:06

Американец Пол Вилан, которого в РФ обвиняют в шпионаже, имеет гражданство Великобритании

Об этом сообщает The Times.

"48-летний Уилан уже был формально обвинен в шпионаже. В РФ утверждают, что он получил в московской гостинице карту памяти, которая якобы содержит секретный список российских агентов", - говорится в сообщении.

Как сообщает The Times, бывший морской пехотинец США имеет гражданство Великобритании.

"Чиновники посольства Соединенных Штатов в Москве связались со своими британскими коллегами, чтобы сообщить им об аресте Уилана и его статус британского подданного.

Представитель внешнеполитического ведомства Великобритании сказал, что "представители на местах подали обращение о получении консульского доступа к британского гражданина, задержанного в РФ", - отмечает The Times.

Как считают в издании, это придаст напряжения в отношениях между Британией и РФ, которые ухудшились после отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипача.