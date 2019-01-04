Задержанный в РФ американец имеет также британское гражданство, - СМИ
Об этом сообщает The Times.
"48-летний Уилан уже был формально обвинен в шпионаже. В РФ утверждают, что он получил в московской гостинице карту памяти, которая якобы содержит секретный список российских агентов", - говорится в сообщении.
Как сообщает The Times, бывший морской пехотинец США имеет гражданство Великобритании.
"Чиновники посольства Соединенных Штатов в Москве связались со своими британскими коллегами, чтобы сообщить им об аресте Уилана и его статус британского подданного.
Представитель внешнеполитического ведомства Великобритании сказал, что "представители на местах подали обращение о получении консульского доступа к британского гражданина, задержанного в РФ", - отмечает The Times.
Как считают в издании, это придаст напряжения в отношениях между Британией и РФ, которые ухудшились после отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипача.
- В ФСБ ранее сообщили, что речь идет о Поле Уилане. В российском ведомстве заявили, что задержали американца "при проведении шпионской акции".
- В Государственном департаменте США отреагировали на задержание ФСБ РФ в Москве.
- Российские СМИ сообщили, что следствие РФ предъявило обвинения в шпионаже задержанному американцу Полу Виланове.
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