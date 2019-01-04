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Следствие хочет закрыть автошколу, где училась виновница смертельного ДТП Зайцева

В автошколе, где училась Елена Зайцева, следствие выявило ряд правонарушений в учебном процессе. Как оказалось, автошкола не имеет соответствующей лицензии

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Следствие по делу о служебной халатности в автошколе выявило, что школа, которая дала водительские права Зайцевой, не имеет права выдавать документы государственного образца и не подчиняется Минобразования.

"В связи с выявленными нарушениями, в период с 15 ноября по 15 декабря были направлены запросы главе Государственной аккредитационной комиссии Украины, начальнику регионального сервисного центра МВД в Харьковской области и главе Государственной аккредитационной комиссии главного сервисного центра МВД с целью решения вопросов о лишении автошколы сертификата о государственной аккредитации", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Сейчас ответа от вышеназванных организаций нет.

По информации, которую следствие получило от регионального сервисного центра МВД в Харьковской области, 5 декабря 2015 года Елена Зайцева получила водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории "В".

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