Следствие хочет закрыть автошколу, где училась виновница смертельного ДТП Зайцева
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Следствие по делу о служебной халатности в автошколе выявило, что школа, которая дала водительские права Зайцевой, не имеет права выдавать документы государственного образца и не подчиняется Минобразования.
"В связи с выявленными нарушениями, в период с 15 ноября по 15 декабря были направлены запросы главе Государственной аккредитационной комиссии Украины, начальнику регионального сервисного центра МВД в Харьковской области и главе Государственной аккредитационной комиссии главного сервисного центра МВД с целью решения вопросов о лишении автошколы сертификата о государственной аккредитации", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
Сейчас ответа от вышеназванных организаций нет.
По информации, которую следствие получило от регионального сервисного центра МВД в Харьковской области, 5 декабря 2015 года Елена Зайцева получила водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории "В".
- Напомним, вечером 18 октября в Харькове после столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 6 пострадали. Харьковские правоохранители задержали предполагаемую виновницу аварии. Ею оказалась 20-летняя водитель Lexus Елена Зайцева. Зайцеву в течение 2 лет 8 раз задерживали за нарушение правил.
- Позже появилось видео, как Lexus въезжает в толпу.
- Защита Зайцевой перекладывает ответственность на другого водителя. Водитель Volkswagen Tuareg Геннадий Дронов утверждает, что когда он практически пересек перекресток, в него въехал Lexus . Прокуратура считает, что в ДТП виновны оба водителя .
- Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови Зайцевой. Адвокат говорит, что нет доказательств наркотического опьянения Зайцевой.
- Зайцева признала свою вину в смертельном ДТП. Полиция начала расследование в отношении автошколы, где училась Зайцева. В деле Зайцевой исчез один из ключевых свидетелей.
- Киевский райсуд Харькова продолжил меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемым в совершении смертельного ДТП Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 16 февраля 2019 года.
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