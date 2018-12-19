 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ДТП в Харькове: Зайцева будет встречать Новый год в СИЗО


фото: publichka
Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемым в совершении смертельного ДТП Елене Зайцевой и Геннадию Дронову

Об этом сообщает UA Харьков.

Прокуроры попросили суд продлить обоим обвиняемым - Елене Зайцевой и Геннадию Дронову - меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца.

Суд решил продлить меру пресечения содержание под стражей без залога Зайцевой и Дронову до 16 февраля 2019 года.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

19 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать