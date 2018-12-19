ДТП в Харькове: Зайцева будет встречать Новый год в СИЗО
19 декабря, 2018, 16:03
Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемым в совершении смертельного ДТП Елене Зайцевой и Геннадию Дронову
Об этом сообщает UA Харьков.
Прокуроры попросили суд продлить обоим обвиняемым - Елене Зайцевой и Геннадию Дронову - меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца.
Суд решил продлить меру пресечения содержание под стражей без залога Зайцевой и Дронову до 16 февраля 2019 года.
- Напомним, вечером 18 октября в Харькове после столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 6 пострадали. Харьковские правоохранители задержали предполагаемую виновницу аварии. Ею оказалась 20-летняя водитель Lexus Елена Зайцева. Ранее Зайцеву в течение 2 лет 8 раз задерживали за нарушение правил.
- Позже появилось видео, как Lexus въезжает в толпу .
- Защита Зайцевой перекладывает ответственность на другого водителя. Водитель Volkswagen Tuareg Геннадий Дронов утверждает, что когда он практически пересек перекресток, в него въехал Lexus. Прокуратура считает, что в ДТП виновны оба водителя .
- Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови Зайцевой. Адвокат говорит, что нет доказательств наркотического опьянения Зайцевой.
- Зайцева признала свою вину в смертельном ДТП. Полиция начала расследование в отношении автошколы, где училась Зайцева. В деле Зайцевой пропал один из ключевых свидетелей .
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