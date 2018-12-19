ДТП в Харькове: Зайцева будет встречать Новый год в СИЗО

19 декабря, 2018, 16:03

Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемым в совершении смертельного ДТП Елене Зайцевой и Геннадию Дронову

Об этом сообщает UA Харьков.

Прокуроры попросили суд продлить обоим обвиняемым - Елене Зайцевой и Геннадию Дронову - меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца.

Суд решил продлить меру пресечения содержание под стражей без залога Зайцевой и Дронову до 16 февраля 2019 года.