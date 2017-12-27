Полиция начала расследование в отношении автошколы, где училась подозреваемая в смертельном харьковском ДТП Зайцева
Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж, передает "Интерфакс-Украина".
"Что касается автошколы, где училась Зайцева, - данный блок был выделен в отдельное уголовное производство, которое было зарегистрировано по ст. 367 (служебная халатность)", - сказал С.Чиж на пресс-конференции в среду.
По его словам, сроки досудебного расследования по делу были продлены на 2 месяца, поскольку по ходатайству адвоката одного из подозреваемых были назначены дополнительные судебно-медицинские экспертизы.
"По его мнению, первые (такие) экспертизы были проведены некачественно ... Я, как начальник следствия, знаю, что экспертами были приняты к рассмотрению данные постановления (о назначении экспертиз - ИФ). К ним вывезут из следственного изолятора обоих подозреваемых и будет полностью оказана медицинская документация обоих водителей ", - рассказал С.Чиж.
Он уточнил, что закон отводит на проведение экспертизы от 3 до 30 дней, после этого ее материалы приобщат к уголовному производству. Затем следователи планируют открыть материалы производства и после того, как стороны ознакомятся с ними, обвинительный акт будет направлен в суд.
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