В деле Зайцевой исчез один из ключевых свидетелей, - адвокат
Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на адвоката потерпевших Ларису Матвееву.
По ее словам, на заседания суда не могут доставить бывшего врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии.
"Именно она зафиксировала факт наркотического опьянения Зайцевой - нечеткую речь, неустойчивую позу Ромберга. И описала это. Также она настояла на анализе крови и мочи обвиняемой. В конце концов, в анализах подтвердилось наличие психотропных и наркотических веществ", - сообщила Матвеева.
Защитник добавляет, что Федирко по непонятным причинам уволилась с работы и найти ее в Харькове никто не может. Даже правоохранители, которые должны доставить ее в суд, не могут найти.
Она подчеркнула, что у экспертов, которые исследуют смертельное ДТП в Харькове, постоянно не хватает данных для четких выводов. Например, для анализа и установления факта того, был ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения, медикам не хватило 5 мл крови. Сейчас технические эксперты не могут точно установить скорость движения джипа, потому что на фото нет достаточного расстояния.
Однако Матвеева обращает внимание на тот факт, что эксперты скорость движения для своих расчетов брали из показаний свидетелей.
"Они брали эти данные с показаний свидетелей. Когда я спросила почему все пользователи интернета смогли установить скорость, а вы нет, то эксперт сказал, что им не хватило расстояния. Расстояние определяется по точкам с видеозаписи. Но точки ему не дал техник, который в суде пока не допрашивался. Он должен был зафиксировать привязку автомобиля из одной точки в другую. Просчитать это можно, используя Google, однако эксперты почему-то не захотели ею воспользоваться", - подытожила Матвеева.
- Напомним, вечером 18 октября в Харькове после столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 6 пострадали.
- Харьковские правоохранители задержали предполагаемую виновницу аварии. Ею оказалась 20-летняя девушка, которая была за рулем автомобиля Lexus.
- Появилось видео, как Lexus въезжает в толпу в Харькове.
- Девушку-водителя Lexus на протяжении 2 лет 8 раз задерживали за нарушение правил.
- Защита Зайцевой перекладывает ответственность на другого водителя. Водитель Volkswagen Tuareg Дронов утверждает, что когда он практически пересек перекресток, в него въехал Lexus. 8 ноября Дронова арестовали на 42 суток. Прокуратура считает, что в ДТП виновны оба водителя.
- Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови Зайцевой. Адвокат говорит, что нет доказательств наркотического опьянения Зайцевой.
- Водитель Lexus Зайцева признала свою вину в смертельном ДТП в Харькове.
- Полиция начала расследование в отношении автошколы, где училась подозреваемая в смертельном харьковском ДТП Зайцева.
- Эксперт-автотехник, которого допросили в харьковском суде по делу смертельного ДТП 18 октября, подтвердил, что правила нарушили оба участника происшествия - Елена Зайцева на Lexus и Геннадий Дронов на Volkswagen.
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