В деле Зайцевой исчез один из ключевых свидетелей, - адвокат

19 июля, 2018, 14:51

В Деле Елены Зайцевой, которую обвиняют в смертельном ДТП в Харькове, не могут найти ключевого свидетеля

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на адвоката потерпевших Ларису Матвееву.

По ее словам, на заседания суда не могут доставить бывшего врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии.

"Именно она зафиксировала факт наркотического опьянения Зайцевой - нечеткую речь, неустойчивую позу Ромберга. И описала это. Также она настояла на анализе крови и мочи обвиняемой. В конце концов, в анализах подтвердилось наличие психотропных и наркотических веществ", - сообщила Матвеева.

Защитник добавляет, что Федирко по непонятным причинам уволилась с работы и найти ее в Харькове никто не может. Даже правоохранители, которые должны доставить ее в суд, не могут найти.

Она подчеркнула, что у экспертов, которые исследуют смертельное ДТП в Харькове, постоянно не хватает данных для четких выводов. Например, для анализа и установления факта того, был ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения, медикам не хватило 5 мл крови. Сейчас технические эксперты не могут точно установить скорость движения джипа, потому что на фото нет достаточного расстояния.

Однако Матвеева обращает внимание на тот факт, что эксперты скорость движения для своих расчетов брали из показаний свидетелей.

"Они брали эти данные с показаний свидетелей. Когда я спросила почему все пользователи интернета смогли установить скорость, а вы нет, то эксперт сказал, что им не хватило расстояния. Расстояние определяется по точкам с видеозаписи. Но точки ему не дал техник, который в суде пока не допрашивался. Он должен был зафиксировать привязку автомобиля из одной точки в другую. Просчитать это можно, используя Google, однако эксперты почему-то не захотели ею воспользоваться", - подытожила Матвеева.