Опубликовали закон о прекращении действия договора о дружбе с РФ

4 января, 2019, 12:24

4 января закон "О приостановлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" (№0206) опубликовали в еженедельном сборнике нормативно-правовых актов парламентского издательства "Ведомости Верховной Рады Украины"

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

"В №1 напечатан закон" О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Согласно закону, прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

Верховная Рада Украины постановила прекратить с 1 апреля 2019 г. действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, совершенного 31 мая 1997 г. и ратифицированного Верховной Радой Украины 14 января 1998.