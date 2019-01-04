Опубликовали закон о прекращении действия договора о дружбе с РФ
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
"В №1 напечатан закон" О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.
Согласно закону, прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров.
Верховная Рада Украины постановила прекратить с 1 апреля 2019 г. действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, совершенного 31 мая 1997 г. и ратифицированного Верховной Радой Украины 14 января 1998.
- Напомним, 6 сентября, СНБО Украины поддержала инициативу президента о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ на десять лет. 17 сентября Президент Украины подписал соответствующий указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 г." о договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией".
- Договор был подписан 31 мая 1997 г. сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не будут против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998, Госдума РФ - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года - с момента обмена ратификационными грамотами. Он закреплял принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимных обязательств государств не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.
- 19 сентября указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией вступил в силу .
- Порошенко передал генсеку ООН ноту о разрыве договора о дружбе с Россией.
- 11 декабря Закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией опубликовали в парламентской газете "Голос Украины".
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