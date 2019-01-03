 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В президенты от "Самопомощь" идет мэр Львова Андрей Садовый

Политическая партия "Объединение" Самопомощь "выдвинула кандидатом в президенты лидера партии Андрея Садового

Об этом говорится на официальной странице партии в Facebook.

За его кандидатуру на съезде проголосовали 515 делегатов политической партии. Во время мероприятия в поддержку Садового выступили также Василий Гацко ( "ДемАльянс") и Мишель Терещенко (бывший мэр Глухова).

"Я понимаю, что иду на войну, но я люблю людей и Украину. И для того, чтобы победить, нужно идти именно сейчас", отметил Садовый.

Накануне руководство партии юридически выдвинуло Андрея Садового, сообщил председатель фракции "Объединение" Самопомощь "Олег Березюк.

По его словам, у Садового есть три задачи: возвращение доверия к власти, борьба с коррупцией и модернизация страны.

Справка:

Андрей Садовый - украинский политик и бизнесмен. С 2006 года он является мэром города Львова. В 2004 году он основал общественную организацию "Самопомощь", а в 2012 году зарегистрировал политическую партию "Объединение" Самопомощь ", став его председателем. В 2014 году на внеочередных парламентских выборах партия Андрея Садового прошла в Верховную Раду.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 января, 2019 четверг

больше новостей

3 января, 2019 четверг

2 января, 2019 среда

1 января, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать