В президенты от "Самопомощь" идет мэр Львова Андрей Садовый
За его кандидатуру на съезде проголосовали 515 делегатов политической партии. Во время мероприятия в поддержку Садового выступили также Василий Гацко ( "ДемАльянс") и Мишель Терещенко (бывший мэр Глухова).
"Я понимаю, что иду на войну, но я люблю людей и Украину. И для того, чтобы победить, нужно идти именно сейчас", отметил Садовый.
Накануне руководство партии юридически выдвинуло Андрея Садового, сообщил председатель фракции "Объединение" Самопомощь "Олег Березюк.
По его словам, у Садового есть три задачи: возвращение доверия к власти, борьба с коррупцией и модернизация страны.
Справка:
Андрей Садовый - украинский политик и бизнесмен. С 2006 года он является мэром города Львова. В 2004 году он основал общественную организацию "Самопомощь", а в 2012 году зарегистрировал политическую партию "Объединение" Самопомощь ", став его председателем. В 2014 году на внеочередных парламентских выборах партия Андрея Садового прошла в Верховную Раду.
- Напомним, в новогоднюю ночь Владимир Зеленский сообщил о намерении баллотироваться на пост главы государства .
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