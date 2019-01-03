 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Трамп рассказал, как провел новогодние праздники

Президент США Дональд Трамп сообщил, что зимние праздники провел в Белом доме

Об этом сообщает Politico .

"Я был один в Белом доме в течение шести или семи дней. Было очень одиноко. Моя семья была во Флориде. Я сказал остаться там и наслаждаться", - сказал Трамп.

Он отметил, что Мелания Трамп на Рождество вернулась в Белый дом и они посетили американских военных в Ираке и Германии.

"Я чувствовал, что должен быть здесь на случай, если люди (демократы Конгресса США, - ред.) захотят прийти и договориться о безопасности границы", - отметил Трамп.

  • Ранее действующий президент США обвинил в смерти детей на границе США с Мексикой демократов .
  • 25 декабря во центре содержания нелегальных мигрантов в Соединенных Штатах скончался восьмилетний ребенок из Гватемалы .
  • 14 декабря стало известно, что умерла 7-летняя девочка, которую задержали сотрудники Таможенной и пограничной службы. Власти США не признают ответственности за этот инцидент.
  • Начиная с 18 октября, к границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине. Сначала в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их количество возросло до 10 тыс человек.
  • Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе.
  • 9 ноября президент США подписал указ об иммиграционной политике. Он отказал нелегальным иммигрантам в праве на получение статуса беженца. Желающие подать прошение об убежище в США должны пересечь американскую границу через официальный пропускной пункт, говорилось в указе.
  • Окружной суд в Сан-Франциско временно заблокировал указ президента Дональда Трампа, который запрещает мигрантам, которые незаконно пересекли границу, претендовать на политическое убежище.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 января, 2019 четверг

2 января, 2019 среда

больше новостей

2 января, 2019 среда

1 января, 2019 вторник

31 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать