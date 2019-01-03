Трамп рассказал, как провел новогодние праздники
3 января, 2019, 09:11
Президент США Дональд Трамп сообщил, что зимние праздники провел в Белом доме
Об этом сообщает Politico .
"Я был один в Белом доме в течение шести или семи дней. Было очень одиноко. Моя семья была во Флориде. Я сказал остаться там и наслаждаться", - сказал Трамп.
Он отметил, что Мелания Трамп на Рождество вернулась в Белый дом и они посетили американских военных в Ираке и Германии.
"Я чувствовал, что должен быть здесь на случай, если люди (демократы Конгресса США, - ред.) захотят прийти и договориться о безопасности границы", - отметил Трамп.
- Ранее действующий президент США обвинил в смерти детей на границе США с Мексикой демократов .
- 25 декабря во центре содержания нелегальных мигрантов в Соединенных Штатах скончался восьмилетний ребенок из Гватемалы .
- 14 декабря стало известно, что умерла 7-летняя девочка, которую задержали сотрудники Таможенной и пограничной службы. Власти США не признают ответственности за этот инцидент.
- Начиная с 18 октября, к границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине. Сначала в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их количество возросло до 10 тыс человек.
- Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе.
- 9 ноября президент США подписал указ об иммиграционной политике. Он отказал нелегальным иммигрантам в праве на получение статуса беженца. Желающие подать прошение об убежище в США должны пересечь американскую границу через официальный пропускной пункт, говорилось в указе.
- Окружной суд в Сан-Франциско временно заблокировал указ президента Дональда Трампа, который запрещает мигрантам, которые незаконно пересекли границу, претендовать на политическое убежище.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-