Трамп рассказал, как провел новогодние праздники

3 января, 2019, 09:11

Президент США Дональд Трамп сообщил, что зимние праздники провел в Белом доме

Об этом сообщает Politico .

"Я был один в Белом доме в течение шести или семи дней. Было очень одиноко. Моя семья была во Флориде. Я сказал остаться там и наслаждаться", - сказал Трамп.

Он отметил, что Мелания Трамп на Рождество вернулась в Белый дом и они посетили американских военных в Ираке и Германии.

"Я чувствовал, что должен быть здесь на случай, если люди (демократы Конгресса США, - ред.) захотят прийти и договориться о безопасности границы", - отметил Трамп.