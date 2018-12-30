Трамп обвинил в смерти детей на границе с Мексикой демократов

30 декабря, 2018, 16:49

Президент США Дональд Трамп обвинил в смерти детей на границе США с Мексикой демократов

Об этом сообщает "РБК-Украина" .

Трамп отверг обвинения в том, что его администрация несет ответственность за смерти детей иммигрантов, задержанных на границе между США и Мексикой.

"Любые случаи смертей детей или других лиц на границе являются полностью виной демократов, а также их жалкой миграционной политики, которая позволяет людям преодолевать долгий путь, думая, что они могут легально попасть в нашу страну. Они не могут этого сделать. Если бы у нас была стена, они бы даже не пытались", - заявил Трамп.

Кроме того, президент США заверил, что оба ребенка иммигрантов, умершие в последнее время на границе с Мексикой, были очень больны в момент, когда они были переданы в руки американского пограничного патруля.

Трамп впервые прокомментировал смерть двух детей, 7-летней девочки и 8-летнего мальчика, ранее задержанных американскими пограничниками.