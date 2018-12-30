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Трамп обвинил в смерти детей на границе с Мексикой демократов


фото: rbc.ua
Президент США Дональд Трамп обвинил в смерти детей на границе США с Мексикой демократов

Об этом сообщает "РБК-Украина" .

Трамп отверг обвинения в том, что его администрация несет ответственность за смерти детей иммигрантов, задержанных на границе между США и Мексикой.

"Любые случаи смертей детей или других лиц на границе являются полностью виной демократов, а также их жалкой миграционной политики, которая позволяет людям преодолевать долгий путь, думая, что они могут легально попасть в нашу страну. Они не могут этого сделать. Если бы у нас была стена, они бы даже не пытались", - заявил Трамп.

Кроме того, президент США заверил, что оба ребенка иммигрантов, умершие в последнее время на границе с Мексикой, были очень больны в момент, когда они были переданы в руки американского пограничного патруля.

Трамп впервые прокомментировал смерть двух детей, 7-летней девочки и 8-летнего мальчика, ранее задержанных американскими пограничниками.

  • Напомним, 25 декабря в центре содержания нелегальных мигрантов в Соединенных Штатах скончалась восьмилетний ребенок из Гватемалы .
  • 14 декабря стало известно, что умерла 7-летняя девочка, которую задержали сотрудники Таможенной и пограничной службы. Власти США не признают ответственности за этот инцидент.
  • Начиная с 18 октября, к границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине. Сначала в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их количество возросло до 10 тысяч человек.
  • Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе.
  • 9 ноября президент США подписал указ об иммиграционной политике. Он отказал нелегальным иммигрантам в праве на получение статуса беженца. Желающие подать прошение об убежище в США должны пересечь американскую границу через официальный пропускной пункт, говорилось в указе.
  • Окружной суд в Сан-Франциско временно заблокировал указ президента Дональда Трампа, который запрещает мигрантам, незаконно пересекли границу, претендовать на политическое убежище.
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