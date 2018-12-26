В США в центре мигрантов умер второй за месяц ребенок из Гватемалы

26 декабря, 2018, 11:17

В центре содержания нелегальных мигрантов в Соединенных Штатах скончался восьмилетний ребенок из Гватемалы

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Ребенка задержали вместе с отцом при попытке пересечь границу. Отмечается, что у мальчика диагностировали простуду, его обследовали в одной из больниц штата Нью-Мексико. Ребенок умер вечером того же дня. Точные причины смерти пока не установлены. Правительство Гватемалы призвал США провести основательное расследование и обеспечить судебное разбирательство.

Это второй за месяц случай смерти несовершеннолетнего мигранта из Гватемалы на территории Соединенных Штатов.

14 декабря стало известно, что умерла 7-летняя девочка, которую задержали сотрудники Таможенной и пограничной службы. Власти США не признают ответственности за этот инцидент.