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В США в центре мигрантов умер второй за месяц ребенок из Гватемалы


фото: ВВС
В центре содержания нелегальных мигрантов в Соединенных Штатах скончался восьмилетний ребенок из Гватемалы

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Ребенка задержали вместе с отцом при попытке пересечь границу. Отмечается, что у мальчика диагностировали простуду, его обследовали в одной из больниц штата Нью-Мексико. Ребенок умер вечером того же дня. Точные причины смерти пока не установлены. Правительство Гватемалы призвал США провести основательное расследование и обеспечить судебное разбирательство.

Это второй за месяц случай смерти несовершеннолетнего мигранта из Гватемалы на территории Соединенных Штатов.

14 декабря стало известно, что умерла 7-летняя девочка, которую задержали сотрудники Таможенной и пограничной службы. Власти США не признают ответственности за этот инцидент.

  • Начиная с 18 октября, к границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине. Сначала в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их количество возросло до 10 тыс человек.
  • Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе.
  • 9 ноября президент США подписал указ об иммиграционной политике. Он отказал нелегальным иммигрантам в праве на получение статуса беженца. Желающие подать прошение об убежище в США должны пересечь американскую границу через официальный пропускной пункт, говорилось в указе.
  • Окружной суд в Сан-Франциско временно заблокировал указ президента Дональда Трампа, который запрещает мигрантам, которые незаконно пересекли границу, претендовать на политическое убежище.

 

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